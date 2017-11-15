Боевики из «Градов» обстреляли жилые районы Бахмутки

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выложил в соцсеть фотографии и видео поселка Бахмутка, который в ночь на среду боевики обстреляли из ракетных систем «Град».

Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook

По словам губернатора, эти кадры демонстрируют последствия обстрела.

«На фото и видео сами видите: разрушенный дом, улица и огороды усеянные воронками в человеческий рост, которые оставили после себя снаряды «Града», - пишет Жебривский.

Он сообщил, что никто из гражданских вследствие бомбардировки не пострадал.

«Жители разрушенного дома эту ночь провели у родственников. Председатель ВГА Зайцево Владимир Весёлкин доложил, что людям уже нашли временное жилье в том же поселке, пока будут ремонтировать дом», - рассказал глава области.

По информации штаба АТО, во время этого обстрела также пострадали жилые кварталы поселка Зайцево.

В частности, в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь попал населенный пункт Кондратьевский. В результате обстрела из РСЗО «Град» частично разрушен жилой дом по улице Коляденко, 34. При этом никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее боевики обстреляли силы АТО из «Градов» – один военнослужащий получил ранения.