На Донетчина автомобиль полиции подорвался на мине - погиб правоохранитель, еще двое пострадали

В Донецкой области в районе поселка Гнутово полицейский автомобиль подорвался на противотанковой мине, в результате погиб майор полиции.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции, экс-глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Еще двое правоохранителей получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

По словам Аброськина, автомобиль ехал по трассе Талаковка-Гнутово и подорвался на мине, заложенной диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Отметим, Талаковка и Гнутово находятся на мариупольском направлении зоны АТО. Позиции украинских военных, расположенные в районе данных поселков, регулярно попадают под обстрелы боевиков «ДНР».

Напомним, в зоне АТО подорвали автомобиль пограничников – погибло двое бойцов ГПСУ.