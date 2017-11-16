В аннексированном Крыму суд приговорил к пяти годам колонии одного из фигурантов «дела украинских диверсантов»

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает подконтрольное оккупантам издание «Крыминформ».

Брат Дмитрия Штыбликова Алексей считает дело надуманным.

«Мы будем встречаться на свидании с Димой и узнаем его настрой по поводу апелляции, будем подавать или нет. Заседание прошло в закрытом режиме за 50 минут, судьи в совещательной комнате были минут 20 и после заседания уже раздали готовый приговор», – цитирует его издание «Крым.Реалии».

Напомним, 21 ноября в аннексированном Крыму суд арестовал двоих человек, которых уже окрестили «украинскими диверсантами».