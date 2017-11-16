В списках СБУ 157 украинских заложников, однако боевики подтвердили лишь 88 человек, - Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев ждет для скорейшего обмена 88 из 157 заложников.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В кулуарах парламента Геращенко напомнила, что на сегодня в списках СБУ 157 украинских заложников, однако боевики подтвердили лишь 88 граждан.

- Подтвердили лишь 88 наших людей, это в первую очередь военные. Большинство из них уже три года удерживаются в макеевской колонии. Украина готова передать свыше 300 человек, которых запрашивает та сторона, - сказала Геращенко.

Геращенко добавила, что Украина готова передать боевикам всех лиц, которых они запрашивают, в том случае, если это отвечает украинскому законодательству.

- Ключ для освобождения всех заложников находится в Кремле. Мы надеемся, что до нового года будут позитивные результаты, - сказала вице-спикер.

15 ноября президент России Владимир Путин впервые обсудил с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким вопрос обмена пленными.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук сообщил, что Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение 74 человек. В СБУ заявили, что украинская сторона готова к обмену пленными по формуле «всех на всех».