Британия обвинила РФ во влиянии на референдум о выходе из Евросоюза

Великобритания обвиняет Россию в попытках повлиять на референдум по «Брекзиту».

Об этом сообщает «Голос Америки».

После многочисленных обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США появляются и первые свидетельства ее возможных попыток оказать влияние на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Исследователи нашли десятки тысяч аккаунтов в соцсетях, агитирующих за выход из ЕС или разжигающих политические и межрасовые конфликты.

За два дня перед победой сторонников «Брекзита» в июне 2016 года с зарегистрированных в России аккаунтов в «Твиттере» было опубликовано почти 45 тысяч постов на эту тему, преимущественно – против членства Британии в ЕС. На следующий день после референдума большинство аккаунтов прекратили активность. Исследование Калифорнийского университета в Беркли и британского Университета Суонси показало, что ранее эти аккаунты в дебатах о «Брекзите» не участвовали. На фоне появления новой информации избирательная комиссия Великобритании и комитет законодателей запустили расследования по этому поводу.

- Россия вмешивается и пытается подорвать доверие общественности к политическим институтам и ведущим СМИ в западных странах. Необходимо рассматривать распространение фейковых новостей с фальшивых аккаунтов в Twitter и Facebook в этом ключе, как реальную угрозу нашей демократии, – констатирует член парламента Великобритании Дамиан Коллинз.

- Они пытаются превратить информацию в оружие… используя управляемые государством медиа-организации для распространения фальшивой информации и сфабрикованных изображений, чтобы сеять разногласия на Западе, – подчеркнула премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Так, пользователь Twitter, якобы являющийся жителем Техаса, опубликовал фотографию мусульманки, равнодушно проходящей мимо жертвы мартовского теракта на Вестминстерском мосту. На других изображениях видно, что женщина явно находится в состоянии потрясения. Позже администрация Twitter сообщила, что аккаунтом управляли из России.

- Они делают это, чтобы разжечь межрасовую напряженность, – поясняет Коллинз.

Компания Twitter передала Конгрессу США детали о 3000 аккаунтов, связанных с базирующимся в Санкт-Петербурге «Агентством интернет-исследований», где предположительно работают сотни человек, распространяющих пропаганду. И занимаются этим не только живые люди. Исследователи Лондонского городского университета обнаружили в Twitter 13 500 автоматизированных аккаунтов, или «ботов», работавших во время референдума в Британии.

- Их задача – перепосты и дублирование информации, опубликованной реальными пользователями. Пользователями, публиковавшими сообщения с так называемым «гиперпартийным» компонентом. Это не просто среднестатистические граждане, рассуждающие о «Брекзите», – отмечает аналитик из Городского университета Лондона Марко Бастос.

Законодатели как в Европе, так и в США считают, что Кремль использует соцсети для насаждения противоречий в обществе. Twitter и Facebook заявляют, что сотрудничают с расследованиями, однако все чаще их призывают к более активным действиям.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-сотрудник российской «фабрики троллей» рассказал о ее работе.