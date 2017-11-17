«Шансов добиться мира в том регионе нет», - Кучма о ситуации на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что Россия намерена сделать на востоке Украины еще один замороженный конфликт.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, — это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то по примеру Приднестровья, опять один из замороженных конфликтов, но это будет намного хуже, потому что у Приднестровья нет границы с Россией», — сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

По словам Кучмы, встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера не дала результатов.

«29 пунктов предложили США, три пункта Россия готова принять, и то, что он (Сурков — ПН) говорит «три — это не ноль» — так это ноль», — считает он.

Кучма указал, что не видит на данный момент перспективы решения конфликта на Донбассе.

«Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе нет», — добавил он.

Также Кучма отметил, что украинская позиция должна быть неизменной — миротворческие войска должны присутствовать на всей территории Украины, включая украинско-российскую границу.

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин впервые обсудил с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким вопрос обмена пленными.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук сообщил, что Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение 74 человек. В СБУ заявили, что украинская сторона готова к обмену пленными по формуле «всех на всех».