В зоне АТО за прошедшие сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

В зоне АТО на Донбассе 17 ноября в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен и еще один получил боевую травму.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Всего за прошедшие сутки оккупанты 25 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.

«Особенно активизировался враг на Луганском направлении. Здесь из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. 11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, а из пехотного вооружения обстреляли позиции у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды возле Золотого».

«На Донецком направлении неспокойно на Приазовье. Здесь трижды оккупанты открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя. Наши позиции в пригороде Авдеевки наемники обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов», - сообщили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 19 раз за сутки обстреляли силы АТО.