Самая богатая женщина Норвегии избежала уплаты 5-миллионного штрафа за нетрезвое вождение

В Норвегии суд постановил, что 22-летняя Катарина Андресен, которая была арестована полицией за вождение в нетрезвом виде, заплатит штраф на сумму 30 тысяч долларов.

Об этом сообщают «Факты».

Ранее на лыжном курорте в Норвегии полицейские остановили машину, за рулем которой сидела Андресен. Оказалось, что девушка была пьяна. Уровень алкоголя в ее крови втрое превышал допустимую норму.

За вождение автомобиля в нетрезвом виде Катарине выписали штраф в размере 30 тысяч долларов. В Норвегии размеры штрафа рассчитываются, исходя из доходов правонарушителя. Собственно говоря, в случае Андресен штраф мог быть гораздо больше – примерно от 4,5 до 4,8 миллиона долларов. Однако судья счел такую сумму чрезмерной, предупредив, что в следующий раз Катарина так легко не отделается. Девушка сказала, что сожалеет о своем безответственном поступке и принесла свои извинения. Девушке также запрещено управлять машиной в течение ближайших 13 месяцев.

Алкогольная политика в Норвегии – одна из самых жестких среди стран Европы. Допустимая норма алкоголя здесь составляет 0,02 промилле (в Украине 0,2 промилле, в десять раз выше). Официально Андресен является подрабатывающей студенткой с доходом около тысячи долларов в месяц. Однако на деле занимает второе место в списке самых молодых миллиардеров мира – после своей собственной младшей сестры, 21-летней Александры Андресен. Обе они являются самыми богатыми женщинами в Норвегии. По данным американского журнала Forbes, состояние Катарины оценивается в 1,23 миллиарда долларов. Столько же имеется у ее сестры.

Девушки – наследницы семейной табачной компании Ferd, которая была основана более 100 лет назад. Именно ей принадлежит популярная табачная марка Tiedemanns. Йохан Андресен передал своим дочерям 42% своих акций, благодаря чему они автоматически попали в число богатейших людей мира.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевским патрульным пришлось гнаться за люксовым «Mercedes», водитель которого был «под кайфом».