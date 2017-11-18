Украина готова обменять 307 боевиков и их сторонников на 74 военнопленных

Украинская сторона готова передать пророссийским террористам на Донбассе 307 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников, которых они готовы отдать Киеву.

Об этом сказал советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит, который участвует в обменном процессе, сообщает «Громадське».

- Мы готовы в соответствии с договоренностями и теми цифрами, которые сейчас обсуждают… и уже в СМИ говорят, что 307 человек – это те лица, которые совершали преступления против целостности Украины, которые были в списке со стороны ОРДЛО. Мы готовы в рамках договоренности по определенной процедуре их туда передать, чтобы забрать 74 человека, - сказал Тандит.

- На сегодняшний день считаются (заложниками) 158 человек... Но мы говорим о том, что 87 человек наших заложников – это те наши герои, местонахождение которых мы знаем, они говорят о других цифрах. Мы, идя на компромиссы, готовы к такой схеме, главное – чтобы это было быстрее, потому что фактически многие из наших ребят находятся там около трех лет, - рассказал советник председателя СБУ.

Напомним, что 15 ноября президент РФ Путин поговорил по телефону с главарями «ДНР» и «ЛНР» о вопросе обмена заложниками. После этого главарь «ЛНР» поручил проверить здоровье украинских заложников, а главарь «ДНР» приказал уточнить списки заложников.

Также сообщалось, что в списках СБУ 157 украинских заложников, однако боевики подтвердили лишь 88 человек.