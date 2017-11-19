США выгодно вооружить Украину, взамен мы передадим им опыт борьбы с Россией, - глава МИД Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что предоставление Вашингтоном летального вооружения Украине является взаимовыгодной акцией.

Об этом сообщает «Укринформа»

Находясь в Канаде, Климкин выразил уверенность, что в будущем Украина точно получит от США больше оборонительного вооружения и военного оборудования.

«Это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Джевеллинах, а обо всем», - заявил министр.

Климкин отметил, что речь идет не только о противотанковых средствах, но и о дронах, контрбатарейных системах.

Напомним, 16 ноября Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предполагает выделение 350 миллионов долларов на оборонные нужды Украины.

Решение о предоставлении Украине летального вооружения пока не принято администрацией президента Дональда Трампа.