Боевики в зоне АТО ранили четверых украинских военных, один из них в тяжелом состоянии

В Минобороны Украины сообщили о ранении в зоне АТО четверых бойцов, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие были ранены неподалеку Водяного, Песков, Золотого и Новотошковского соответственно. Состояние здоровья трех из них удовлетворительное, состояние четвертого - тяжелое. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Противник демонстрировал наибольшую активность на Луганском направлении, где осуществил 18 обстрелов позиций ВСУ.

Из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП, пророссийские наемники неоднократно открывали огонь по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Также среди дня боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе Троицкого из 120-мм минометов.

Под гранатометный огонь и обстрелы из БМП противника попали также опорные пункты сил АТО в районе Зайцево.

На Донецком направлении боевики 12 раз нарушали режим тишины, преимущественно в послеобеденную пору. Максимальное количество обстрелов боевиков зафиксировано в районе Водяного, где противник четыре раза открывал огонь из 120-ти и 82-мм минометов.

В течение более получаса противник обстреливал здесь украинские позиции с танка, выпустив пять снарядов и вел плотный огонь из гранатометов.

Напомним, ранее боевики из «Градов» обстреляли жилые районы Бахмутки.