Задержанному в России украинскому журналисту Сущенко грозит 20 лет тюрьмы, - адвокат

Российский суд собирается осудить украинского журналиста Романа Сущенко до 20 лет лишения свободы, утверждает адвокат Марк Фейгин.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетают на свидание жена с дочерью, накануне «суда», где ему собираются выписать 20 лет за «сбор информации об ориентировочном вторжении России в Украину» летом-осенью 2016-го, по версии следствия», - написал Фейгин в микроблоге.

Как известно, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала украинского корреспондента Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии РФ, становлящих государственную тайну".