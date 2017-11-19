В аннексированном Крыму спецслужбы РФ задержали крымскотатарского активиста

В оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым силовики РФ задержали крымскотатарского активиста объединения «Крымская солидарность» Руслана Белялова.

Об этом активист заявил в Facebook.

«Я задержан в Симферополе. Основание задержания - мое авто каким-то чудом стало двойником. Хотят увезти меня в полицию, я отказался. Адвокат Лиля Гемиджи едет ко мне», - заявил Белялов.

Согласно информации другого члена объединения Сервера Мустафаева, причиной задержания называют «подозрение в угоне автомобиля».

«Официальная причина задержания Белялова Руслана (Алимдара) - похищение авто. Но это человек с активной жизненной позицией, активист «Крымской солидарности», гражданский журналист и это я расцениваю как настоящую причину давления», - заявил Мустафаев.

Отметим, во время обыска в доме Руслана Белялова 8 октября в Старом Крыму исчезло 3 тыс. долларов и 60 тыс. российских рублей (около 24 тыс. гривен). Так, обыски в этот же день состоялись также у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай) и Эльдара Кантимирова (Заречное).

Напомним, ФСБ задержала двух украинцев в Крыму, один из них ехал из Николаева