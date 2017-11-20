Боевики за сутки 26 раз открывали огонь по силам АТО – один военный травмирован

За минувшие сутки, 19 ноября, пророссийские боевики 26 раз обстреляли сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы», - говорится в сообщении.

Прошедшие сутки отличились осложнением обстановки на Луганском направлении – боевики вели огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого. В темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям возле Причепиловки, с 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского. На этом же направлении противник активно применял пехотное вооружение.

Защитников Луганского незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты возле Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска боевики обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому города и в районе Каменки.

Военнослужащие сил АТО 16 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, что 18 ноября боевики в зоне АТО ранили четверых украинских военных, один из них в тяжелом состоянии.