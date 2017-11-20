В СБУ ждут отмашки, чтобы начать обмен военнопленных, - СМИ

Новые списки на обмен пленными украинская сторона и боевики ОРДЛО подали не больше недели назад.

Об этом 112.ua сообщил источник в СБУ.

У представителей незаконных вооруженных формирований список значительно больше, чем украинский, однако не уточняется, какое именно количество в нем пленных. При этом боевики подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

- Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили, - рассказывает источник.

По его словам, Украина аналогично обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с боевиками. Однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ Хараберюша, по информации источника, отпускать не собираются.

- Пока ждем отмашки, ориентировочно она должна быть в течение месяца, - добавил он.

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин впервые обсудил с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким вопрос обмена пленными.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук сообщил, что Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение 74 человек. В СБУ заявили, что украинская сторона готова к обмену пленными по формуле «всех на всех».