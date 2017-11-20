На российского школьника подали заявление в ФСБ за выступление в Бундестаге

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина подала жалобу в прокуратуру на школьника из Нового Уренгоя, выступившего на встрече российских и немецких детей в День скорби в германском Бундестаге.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Одновременно екатеринбургский блогер Сергей Колясников написал заявление в ФСБ.

Во время выступления в Бундестаге 19 ноября ученик гимназии №1 Нового Уренгоя Николай Десятниченко рассказывал о своем исследовании на тему немецких солдат, погибших во время Второй мировой войны. Он упомянул ефрейтора и солдата противовоздушной обороны Георга Йоханна Рау, который участвовал в Сталинградской битве и погиб в 21 год.

- История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули меня на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать, - сказал он.

Депутат Елена Кукушкина обратилась в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, где учится Николай Десятниченко, заявив, что «так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны». В ФСБ обратился блогер Сергей Колясников, обвинив школьника в том, что он «реабилитирует нацистских преступников».

За ученика вступился глава города Иван Костогриз.

- Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму, - сказал он Ura.ru.

Николай Десятниченко и выступившая вместе со школьниками из разных стран ученица той же гимназии Валерия Агеева были участниками совместной программы Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями и нефтегазовой компании Wintershall. Как говорится на сайте компании, Wintershall уже девять лет является спонсором регулярного обмена между школьниками гимназии им. Фридриха в Касселе и гимназии в Новом Уренгое.

Как сообщала радиостанция «Говорит Москва», в сообщении в официальной группе гимназии №1 в сети «ВКонтакте» был пост о выступлении гимназистов в Центральном траурном митинге в Бундестаге и о том, что они представили перед политиками проекты «посвященные памяти жертв войны и тирании». Однако позднее пост был удален. В гимназии на звонки Дождя не ответили.

Напомним, в России гаишники провели на опасной трассе крестный ход против ДТП.