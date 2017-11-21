В оккупированном Донецке российского пропагандиста месяц продержали в СИЗО и покалечили

Российский политолог и сторонник «ДНР» Роман Манекин, который попал в немилость к Захарченко и месяц провел в одном из донецких СИЗО, вышел на свободу и рассказал о том, как с ним обращались в застенках.

Об этом сообщает сайт «Четвертая власть».

Он сообщил, что люди Захарченко ломали ему конечности и надевали на голову пластиковый пакет, а также пожаловался, что с трудом передвигается после пребывания в СИЗО. При этом Манекин подчеркнул, что не собирается уезжать из Донецка в Россию.

«Выехать в данной ситуации из Донецка, фактически означает признать, что на Донбассе сегодня можно безнаказанно врываться в чужие квартиры, избивать мужа на глазах у жены, ломать конечности, отбирать ценности, надевать пластиковые пакеты на головы, вывозить в неизвестном направлении, двенадцать часов допрашивать, а затем под надуманным предлогом помещать больным более чем на месяц в ИВС, на «подвал». И все это только потому, что конкретному начальнику не понравилось содержание поста на личной страничке в Facebook объемом в два предложения», - написал Манекин.

Кроме того, Манекин пообещал добиться наказания для своих обидчиков. При этом он в очередной раз подтвердил, что на должностях в «ДНР» работают российские граждане, которые в награду за свою работу получают в России награды, должности и медали.

«Есть розыскное дело, открытое СК РФ (к делу уже и будут приложены протоколы, показания, справки, документация). Так что, если некоторые граждане РФ, ныне пребывающие на Донбассе на штатных должностях, полагают, что могут «гоцать» по «дикой территории», как ковбои в прериях, а по возвращению их ждут новые звезды, должности и медали, то, боюсь, что реальность их несколько обескуражит», - пригрозил Манекин.

Напомним, российский политолог Роман Манекин приехал в Донецк в 2014 году, чтобы поддержать так называемую «русскую весну». Однако позже его отношения с главарем боевиков Александром Захарченко испортились.

В конце сентября 2017 года, после того, как Манекин написал пост с критикой Захарченко, в его квартиру ворвались люди в масках, которые избили его и увезли в СИЗО. Там российский политолог провел более месяца. Около недели назад Манекина отпустили на свободу, однако в заключении он получил тяжелые травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала шпионов, которые передавали террористам «ДНР» информацию об украинских военнослужащих.