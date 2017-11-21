В зоне АТО под обстрелами боевиков погиб военнослужащий

На Донбассе за прошедшие сутки, 20 ноября, пророссийские боевики обстрелами 17 раз нарушили перемирие. В результате боевых действия один боец сил антитеррористической операции погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В понедельник осложнилась обстановка на Приазовье на Донецком направлении. В светлое время суток проивник неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка. С наступлением сумерек боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. В целом по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов незаконные вооруженные формирования выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляли подступы к Авдеевке и Новотроицкому, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении в течение суток пророссийские боевики из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП – у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

Напомним, 19 ноября пророссийские боевики 26 раз обстреляли сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму.