В Великобритании запретили РФ выставлять свою технику на авиасалоне

Организаторы авиасалона Фарнборо в Великобритании запретили РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

Об этом сообщает «Лига».

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолия Пунчука, решение о запрете на демонстрацию российской продукции военного назначения вынес оргкомитет Фарнборо. Организатором российской экспозиции военной техники должен был выступить Рособоронэкспорт, но сейчас это решение отменено. Авиасалон Фарнборо пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2014 году британское правительство не пригласило членов российской делегации на авиасалон Фарнборо из-за событий в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина убедила Турцию закрыть порты для судов из Крыма.