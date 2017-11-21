Сбежавший фигурант «дела 2 мая» объявился в террористической «ЛНР»

Объявленный в розыск фигурант дела «2 мая», пророссийский активист Владислав Ильницкий объявился в террористической ЛНР.

Об этом сообщают сепаратистские сайты.

«В стенах Одесского СИЗО он провел больше года, после чего был отпущен под домашний арест. Спасаясь от политического преследования украинских властей, Ильницкий был вынужден бежать в Луганскую Народную Республику», - сообщают сепаратистские сайты.

Отметим, Ильницкий был так называемым «куликовцем», то есть пророссийским активистом. Его задержали сразу после трагедии 2 мая. Он находился в СИЗО, а в августе 2015 года Малиновский райсуд отпустил его под домашний арест. В настоящее время у Ильницкого меры пресечения нет.

Напомним, в августе этого года Российские пограничники задержали в московском аэропорту фигуранта «дела 2 мая» Владислава Ильницкого, которому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. В результате стрельбы и поджога Дома профсоюзов пострадали свыше 200 человек, погибли 48 человек.