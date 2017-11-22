Порошенко созывал внеочередное заседание СНБО из-за ситуации в Луганской области

Из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области Президент Петр Порошенко созывал вечером 21 ноября внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащение случаев провокаций со стороны боевиков.

«В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также поручил украинскому представителю в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования наших западных союзников.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами и бронетранспортером.

Также в СМИ появилась информация, что экс-«министр МВД» Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». А само здание оцепили боевики лояльные к Плотницкому. Кроме того, вооруженные люди взяли под контроль здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и здание «административного суда ЛНР».

Отметим, что на сайте главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого сообщалось, что 20 ноября он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела.

После этого на сайте МВД так называемой «ЛНР» появилось обращение коллектива МВД к Плотницкому с просьбой не травить Корнета. В обращении говорится, что Корнета оболгали с целью «дискредитации органов внутренних дел и дестабилизации в Луганской народной республики».