Главарь «ЛНР» Плотницкий сбежал в Россию, – спикер МВД

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили бегство главаря так называемой «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого в Россию.

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в своем Facebook.

«По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь «Плотва» Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга. Напоминаю, что первого главаря боевиков Болотова не спасло бегство в Москву и уход от дел - 27 января этого года он внезапно там и умер от «сердечной недостаточности», попив кофе», – написал Шевченко.

Добавим, что участники СММ ОБСЕ зафиксировали наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где раньше было размещено Управление МВД Украины в Луганской области, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Еще одна колонна, двигавшаяся в направлении Луганска, была позже зафиксирована другим патрулем СММ в селе Веселая Тарасовка (15 км к западу от Луганска). В ОБСЕ предполагают, что это та же колонна, которая была зафиксирована возле Дебальцево.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами и бронетранспортером.

Также в СМИ появилась информация, что экс-«министр МВД» Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». А само здание оцепили боевики лояльные к Плотницкому. Кроме того, вооруженные люди взяли под контроль здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и здание «административного суда ЛНР».

Отметим, что на сайте главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого сообщалось, что 20 ноября он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела.

После этого на сайте МВД так называемой «ЛНР» появилось обращение коллектива МВД к Плотницкому с просьбой не травить Корнета. В обращении говорится, что Корнета оболгали с целью «дискредитации органов внутренних дел и дестабилизации в Луганской народной республики».

Также ночью 21 ноября Президент Украины Порошенко созывал внеочередное заседание СНБО из-за ситуации в Луганской области.