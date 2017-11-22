В оккупированном Луганске боевики задержали своего «генпрокурора»

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В среду, 22 ноября, осуществлен штурм здания так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР».

Об этом сообщает «0642» со ссылкой на свои источники.

В здание вошли порядка 200 вооруженных людей.

На данный момент задержаны и выведены под конвоем из здания начальник управления в военной сфере Сергей Рахно и исполняющий обязанности генпрокурора Виталий Подобрый.

Отметим, что 41-летний Виталий Подобрый ранее служил в украинском спецподразделении "Беркут" Луганского главка МВД Украины.

Напомним, что 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. Опальный «министр МВД» Игорь Корнет взял город под контроль. По информации из различных источников главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий бежал в Россию.

Роман Свиридов

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