На Донбассе за сутки трое военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки, 22 ноября, в результате обстрелов боевиков на Донбассе двое бойцов сил антитеррористической операции были ранены, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения противник совершил 12 прицельных обстрелов наших позиций. В ответ украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия не запрещенного минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских бойцов у Троицкого. В вечернее время были обстреляны опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачево. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия открывали огонь вблизи Луганского.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменке боевики обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Напомним, ночью 21 ноября Президент Украины Порошенко созывал внеочередное заседание СНБО из-за ситуации в Луганской области.