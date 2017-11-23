Главарь террористов «ЛНР» Плотницкий вместе со своей «свитой» сбежал в Россию, – росСМИ

Автомобильный кортеж, в котором находятся главарь террористической «ЛНР» Игорь Плотницкий, «руководитель» его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, выехал с территории оккупированного Луганска.

Об этом сообщает «Новая газета».

«Правительственные» здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники «МВД ЛНР» и «министерства госбезопасности» соседней «ДНР», - сообщает издание.

При этом «власти ДНР» объясняют свое вмешательство, как спасение «ЛНР» от украинской диверсионной группы.

«Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО (Главного управления разведки министерства обороны) Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках», — подчеркивается в сообщении «МГБ ДНР».

Также боевики сообщают, что украинские агенты из числа чиновников террористической ЛНР целенаправленно дискредитировали деятельность правоохранительных органов и спецслужб «республик» Донбасса.

«Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры», — заявили в «МГБ ДНР».

Напомним, что 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. Опальный «министр МВД» Игорь Корнет взял город под контроль.