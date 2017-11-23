В аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активистка крымскотатарского движения

В аннексированном Российской Федерацией Крыму после задержания оккупантами в четверг, 23 ноября, умерла активист крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Об этом сообщил крымчанин Эрфан Кудус на своей странице в Facebook.

«Ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла в результате задержания оккупантами», - говорится в сообщении.

Издание «Крым.Реалии» пишут, что ей стало плохо в момент задержания группы крымскотатарских активистов в центре Симферополя, и ее увезли с места событий по скорой.

«Ее увезли в больницу, больше пока информации нет», – рассказал адвокат Эдем Смедляев.

Веджие Кашке в 2017 году исполнилось 83 года.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму спецслужбы РФ задержали крымскотатарского активиста.