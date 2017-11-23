Главарь боевиков Захарченко, заявил, что в «ДНР» научились укладывать асфальт в дождь и снег

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Ученые Донбасской академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) придумали технологию строительства дорог при любых погодных условиях.

Об этом сообщил главарь террористической «Донецкой народной республики» Александр Захарченко, передает Lenta.ru.

- У нас уже есть новые технологии, которые позволяют укладывать дороги при любой погоде, в том числе при дожде и снеге. Это — разработка наших ученых из ДонНАСА, и мы вам ее скоро продемонстрируем. Это будет маленькая сенсация, — сказал Захарченко.

Напомним, ранее Захарченко заявил об учреждении так называемого «нового государства Малороссия».

Роман Свиридов

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