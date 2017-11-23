Они дорого заплатят за это убийство, - глава МИД Украины Климкин о смерти ветерана крымскотатарского движения

Смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки – не что иное, как убийство, и российские оккупанты должны за это дорого заплатить.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину, и ее сердце не выдержало. Нелюди! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине!» — написал Климкин.

По факту смерти Веджие Кашка прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье «убийство».

«Прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в ЕРДР по факту смерти Веджие Кашка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активистка крымскотатарского движения.