Дочь главаря так называемой «милиции» террористической «ЛНР» Марина Корнет учится на прокурора в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого.

Об этом сообщают «Вести».

Пока главари «ЛНР» Игорь Плотницкий и Игорь Корнет делят власть в Луганске, обвиняя друг друга в работе на «укропов», старшая дочь одного из бандитов преспокойно учится в Харькове на прокурора.

- Пока ее батя Плотву (Игоря Плотницкого) по подвалам гоняет, его дочь учится у нас в универе. Денег у нее как грязи. Одному из женихов часы за 10 тысяч зеленых подарила. Сначала жила в 7-ой общаге на пятом этаже, в комнате 505. А теперь квартиру в центре Харькова за 20 тысяч снимает, - рассказал студент вуза.

Согласно страницам в соцсетях, дочь Корнета в 2013 году училась в США. Она пишет, что частенько бывает в родном Луганске. А в вузе она учится на одни четверки, поэтому получает стипендию. На страницах много фото с отдыха, - например, в этом году девушка отдыхала в Турции.

- О политике она вообще ни разу ничего не говорила. Занята только собой и своей внешностью, - говорят однокурсники девушки.

Судя по фото Игоря Корнета в соцсетях, у него есть еще двое детей. Ксения, которой 12 лет, и мальчик Кирилл, на вид ему около 4-5 лет. Сейчас они находятся в российском городе Самара.