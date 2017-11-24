В зоне АТО погибли четверо украинских бойцов, еще пятеро получили ранения

На Донбассе в четверг, 23 ноября, в результате боевых действий погибли пять украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Один из раненых – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«К сожалению, за прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих - удовлетворительное. Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 - погибших и 9 – раненых», – говорится в утренней сводке штаба.

За минувшие сутки наиболее напряженная ситуация была на Луганском направлении на подступах к Крымском. Там произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинские бойцы уничтожили четырех оккупантов, и еще пятерых ранили. Здесь погибли и четыре украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Кроме того, боевики обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов, и легкого пехотного вооружения. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников Новоалександровки, а на Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского

На Донецком направлении горячо было на Приазовье. Там незаконные вооруженные формирования выпустили более двух десятков мин различных калибров. Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного боевиик вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе одно боестолкновение. Почти в каждом случае военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали противнику прицельным огнем.

Напомним, 22 ноября в результате обстрелов боевиков на Донбассе двое бойцов сил антитеррористической операции были ранены, еще один получил боевую травму.