В сети появилось видео главаря «ЛНР» Плотницкого в московском аэропорту

Скриншот с видео В сети появилось видео, на котором показано главаря боевиков «ЛНР» Игоря Плотницкого в аэропорту.

Видео в YouTube обнародовал сопредседатель так называемого «Народного фронта Новороссии» Константин Долгов.

Он заявил, что главарь «ЛНР» прибыл в Москву. На видео видно, как Плотницкий проходил мимо с маленькой сумкой и черным чехлом.

Также о прилете Плотницкого в Москву написал в соцсетях российский писатель и заместитель командир одного из батальонов группировки «ДНР» Захар Прилепин.

По его словам, Плотницкий вылетел в Москву на обычном рейсе.

«Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. Два оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит история», – написал он.

Также Прилепин отметил, что Плотницкий «озабоченным не выглядит, почти умиротворенный»

«С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», – добавил он.

Напомним, ранее росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь террористической «ЛНР» Игорь Плотницкий, «руководитель» его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, выехал с территории оккупированного Луганска.

Как известно, что 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. Опальный «министр МВД» Игорь Корнет взял город под контроль.