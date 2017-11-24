Главарь боевиков «ЛНР» Плотницкий ушел в «отставку»

Главарь самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий «сложил с себя полномочия» главы ЛНР.

Об этом сообщает сепаратистское издание «Луганский информационный центр».

В «народный совет ЛНР» поступило заявление Плотницкого о сложении с себя «полномочий» «главы республики» и его заявление о назначении на должность «и.о. главы республики» Леонида Пасечника.

Напомним, 21 ноября Плотницкий сбежал в Россию.

«По последней информации Плотницкий, утратив контроль над ситуацией, уехал в РФ. Возможно, уже не вернется. Есть большие сомнения, что в Москве остались люди, которые смогут его вытянуть», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Плотницкий заявлял, что «силовые структуры» ЛНР решат конфликт с «министром внутренних дел ЛНР» Игорем Корнетом. Кроме того, Плотницкий заявил, что ЛНР «идет только в Россию» и подчеркнул, что он не покидал территорию "республики".

Как известно, 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. Опальный «министр МВД» Игорь Корнет взял город под контроль.