Двое бойцов ВСУ, которых посчитали погибшими в бою под Крымским, выжили и вернулись на свои позиции

Двое бойцов сил антитеррористической операции, которых считали погибшими в бою под Крымским, вернулись в свои подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как известно, 23 ноября под Крымским произошел бой с незаконными вооруженными формированиями и сообщалось о четырех погибших бойцах ВСУ в этом столкновении.

«Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям», – говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки, 24 ноября, вдоль всей линии соприкосновения зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки нет. Более чем в половине случаев военнослужащие давали боевикам адекватный ответ.

На Луганском направлении боевики нарушали Минские договоренности на Светлодарской дуге. Под огонь из 120-мм минометов попали наши опорные пункты неподалеку Новолуганского. Около Луганска применяли минометы, гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие. Несколько раз противник открывал огонь по украинским военнослужащим вблизи Лозового.

На Донецком направлении пророссийские боевики из 82-мм минометов обстреливали защитников Песков, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Авдеевки и шахты Бутовка, а из гранатометов и вооружения БМП - подступы к Березовому.

Также сегодня штаб АТО ожидает вооруженных провокаций вблизи населенных пунктов Гладосово и Майского, поскольку туда направляется миссия ОБСЕ.