Для поддержки Корнета в «ЛНР» приехали боевики российской ЧВК «Вагнер», – СБУ

«Министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет СБУ подтверждает прибытие из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил частной военной компании «Вагнер» для вооруженной поддержки так называемого «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как известно, 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. «Министр МВД» Игорь Корнет взял город под контроль, а главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий сбежал в Россию. 24 ноября сепаратистские СМИ сообщили, что Плотницкий ушел в «отставку».

«В СБУ с нескрываемым интересом наблюдают над «наведением порядка в молодой республике ЛНР». Так называемый министр МВД «Корнет» обвинил «государственного деятеля» Плотницкого в ликвидации «патриотов». Мы конечно приветствуем «самоочищение органов власти ЛНР», но хотим акцентировать на одном моменте», - говорится в сообщении спецслужбы на странице в Facebook.

«По нашей информации, на подмогу «мятежному» Корнету приехали боевики так называемой частной военной компании «Вагнер», о которой Служба неоднократно рассказывала. Мы задокументировали, что дружба руководителя ЧВК «Вагнер» Уткина с Корнетом имеет давнюю историю, в частности в вопросе «зачистки» вышедших в тираж «патриотов» элэнэрии», - отметили в СБУ.

Также спецслужба обнародовала аудиозаписи переговоров боевиков.

«На аудиозаписях разговоров Вагнера с Корнетом можно услышать обсуждение деталей ликвидации и разоружения бандформирований неугодных главарей террористов Бэтмена, Одессы, Косогора, Фомы, разнообразных казачьих группировок. Так что ребята вполне могут потягаться с Плотницким в нелегком деле «очищения собственных рядов». Хотя, чему тут удивляться, внутривидовая борьба за российскую пайку и криминальные деньги может вывести в «лидеры ЛНР» еще и не таких персонажей», - говорится в сообщении.

Напомним, в СМИ сообщили, что дочь нового главаря «ЛНР» учится в Харькове на прокурора и живет роскошной жизнью.