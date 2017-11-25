Новый главарь «ЛНР» носит кличку «Магадан» и до войны был подполковником СБУ

Новый главарь террористов «ЛНР» Леонид Пасечник занимал должность «министра государственной безопасности» на оккупированной части Луганщины и ранее был подполковником СБУ.

Об этом сообщает сайт «Миротворец».

Напомним, что ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий «сложил с себя полномочия», и на должность «и.о. главы республики» назначили Леонида Пасечника, который носит прозвище «Магадан».

Он родился в милицейской семье. Отец – Иван Сергеевич – 26 лет проработал в органах ОБХСС СССР. В 1975 семья переехала жить в Магадан, где он обслуживал золотые прииски. Пасечник окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Работал в СБУ начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела.

Прославился задержанием 15 августа 2006 года крупной партии контрабанды на КПП «Изварино» (1 миллион 940 тысяч долларов США и 7 миллионов 243 тысяч российских рублей), причем принципиально отказался от взятки. В марте 2007 подполковник СБУ Пасечник получил из рук президента Украины медаль «За вiйськову службу в Українi» - за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции. В 2014 году перешел на сторону луганских сепаратистов. 9 октября 2014 назначен «министром госбезопасности ЛНР».

Предположительно, был завербован ФСБ еще до 2006 года, а акция с задержанием крупной партии контрабанды была организована ФСБ для прикрытия и продвижения агента по командной лестнице в структуре управления СБУ в Луганской области. Пасечник объявлен в розыск украинскими правоохранительными органами, есть постановление на его задержание.

Был замешан в ряде коррупционных схем, имел отношение к «крышеванию» контрабанды. По поручению Плотницкого «совмин ЛНР» до 20 октября 2015 должен был обеспечить необходимые меры по закупке продуктов питания на территории РФ. Выполнение поручения было возложено на «министерство сельского хозяйства». Куратором был «заместитель председателя совмина» Александр Кравцов, человек Пасечника. Проведенный анализ цен в Ростовской области позволил сделать выводы о том, что закупочная цена на продукты была завышена в 2,5-3 раза. Навар Кравцова и Пасечника только на закупке картофеля должен был составить от 3,5 до 4 миллиона рублей.

Свою долю «глава МГБ ЛНР» имел и с контрабанды угля и горюче-смазочных материалов, поддерживая контакты с украинскими силовиками, с одной стороны, и с российскими правоохранителями – с другой. По мнению представителей радикальных групп луганских сепаратистов, Пасечник также имеет отношение к торговле оружием, оказавшимся на территории, контролируемой объединенными российско-сепаратистскими силами.

В последнее время между группами Пасечника и Плотницкого развернулась жесткая конкуренция за контроль над контрабандными и другими потоками, внешним проявлением которой стал арест уже бывшего «министра энергетики и угольной промышленности ЛНР» Лямина без санкции Плотницкого.

Считается, что Пасечник курировал убийства неугодных луганскому «фюреру» руководителей бандформирований, в том числе Алексея Мозгового и Александра Беднова.