СБУ разоблачила накрутку голосов за петицию об импичменте Порошенко на сайте Ивано-Франковской мэрии

Сотрудники СБУ разоблачили накрутку голосов при голосовании за петицию об импичменте президента Петра Порошенко на сайте исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Петицию зарегистрировали 22 сентября через IP-адрес одной из стран Центральной Азии, а обращение подписали украинцем, который подозревается в сепаратизме и на момент подачи петиции находился под стражей.

Для создания IP-адреса была создана электронная почта, зарегистрированная с использованием серверного оборудования, расположенного на территории подконтрольной боевикам «ЛНР».

На момент, когда петицию подписали более семисот учетных записей, правоохранители установили, что только шесть из них были реальными пользователями сети Интернет, а остальные имеют явные признаки «ботов».

СБУ подчеркивает, что импичмент президента не входит в полномочия местных советов, а цель таких акций - исключительно расшатывание ситуации внутри страны. Такой же ответ дала и мэрия Ивано-Франковска: на рассмотрение депутатов петицию выносить не будут.

Напомним, что в 2016 году СБУ разоблачила механизм искусственной «накрутки» голосов при подаче петиций президенту Украины. Механизм создан российскими спецслужбами для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.