Оккупанты в Крыму выставили на продажу «национализированный» винзавод «Новый Свет»

Подконтрольное Кремлю «министерство имущества и земельных отношений Крыма» выставило на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет» по стартовой цене около 1,5 миллиарда рублей (608 миллионов гривен).

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии».

«Процент продаваемых акций в уставном капитале АО – 100%. Начальная цена акций АО – 1,496 миллиарда рублей», – отмечается в документации.

Заявки на участие в «конкурсе» принимаются до 13 декабря. Конверты с предложениями планируют вскрыть 20 декабря.

Предприятие основал в 1878 году князь Лев Голицын как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет. Завод расположен на 11 гектарах земли.

После аннексии Россией Крыма украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый Свет» было «национализировано» российскими властями полуострова. Украина сохранила за собой торговую марку «Новый Свет», игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове.

Подконтрольный России крымский парламент на сессии 20 сентября включил в прогнозный план приватизации продажу 100 процентов акций завода шампанских вин «Новый свет», а также «Крымхлеб» и «Крымтелеком».

Напомним, ранее сообщалось, что жительница аннексированного Крыма пожаловалась на реалии «русского мира».