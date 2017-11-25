Бывший главарь «ЛНР» Плотницкий теперь будет «уполномоченным» по выполнению Минских соглашений

Бывший главарь террористической «ЛНР» Игорь Плотницкий стал уполномоченным от «ЛНР» по исполнению Минских соглашений.

Об этом заявил новый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, сообщают ресурсы террористов.

По словам главаря боевиков, его предшественник Плотницкий «будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе».

- Он внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования и является одним из подписантов Минских соглашений, - сказал он.

Как известно, 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. Опальный «глава МВД» Игорь Корнет взял город под контроль. После этого Плотницкий ушел в отставку и уехал в РФ. Новым главарем террористов «ЛНР» стал Леонид Пасечник, который занимал должность «министра государственной безопасности» на оккупированной части Луганщины и ранее был подполковником СБУ.