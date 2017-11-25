Украинская полиция объявила в международный розыск российского олигарха, подозреваемого в финансировании ОРДЛО

Олигарх Малофеев Российский прокремлевский олигарх Константин Малофеев, который подозревается в финансировании боевиков ОРДЛО, объявлен в межгосударственный розыск, а досудебное расследование в отношении него приостановлено.

Об этом говорится в ответе замглавы начальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Виталия Невгада на депутатский запрос нардепа Сергея Лещенко, передает «Украинская правда».

Отмечается, что в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступления по части 5 статьи 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»), составлено и сообщено о подозрении «способом, предусмотренным главами 6, 11 и 22 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

«На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено ... а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск», - заявили в Нацполиции.

Как известно, в июле 2014 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство в отношении граждан РФ Шойгу и Малофеева. В частности, Малофеев подозревается в пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Напомним, что ранее российский банк простил олигарху Малофееву полумиллиардный долг за его «заслуги» в разжигании войны на Донбассе.