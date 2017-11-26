Окружение Путина обеспокоено новыми санкциями США против России, – «The Economist»

Новые санкции США против России вскоре вступят в силу, и это сильно беспокоит ближайшее окружение Владимира Путина.

Об этом пишет «ВВС» со ссылкой на британский еженедельник «The Economist».

Издание отмечает, что закон о новых санкциях еще больше усиливает экономическое давление на Россию.

«Он расширяет ограничения на инвестиции в новые российские проекты по добыче нефти и газа, а также на деятельность российских компаний в третьих странах», - отмечает еженедельник.

Однако российских чиновников и олигархов чрезвычайно беспокоит та часть документа, где говорится об ограничительных мерах в отношении конкретных лиц, - так называемые вторичные санкции. Их суть заключается в том, что Америка может наказать любого и везде за связи с русскими, внесенными в санкционный список. Санкции могут коснуться главы «Роснефти» Игоря Сечина или близкого к Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко. Журнал цитирует неназванного российского чиновника, который называет закон «абсолютно ядерным».

- Он выходит за пределы чего-либо, что принималось во времена Холодной войны, - рассказал он еженедельнику.

Впрочем, остается вопрос – будет ли администрация Дональда Трампа воплощать этот закон в полной мере. Ведь напряженные отношения между Конгрессом США и Белым домом – известный факт.

- Мы будем наблюдать за ними, как ястребы, - заверил еженедельник сотрудник Сената.

Еще один фактор, который ослабляет действие американских санкций, - это позиция Европы. Положения нового закона не коснутся европейских компаний. А российский газовый гигант «Газпром» не попал в санкционный список из-за значительных объемов поставок газа европейским потребителям. Не включили в список и проект «Северный Поток-2», против которого выступает не только Украина, но и Польша, Словакия и Дания.