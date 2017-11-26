В результате боя под Крымским в плен к боевикам «ЛНР» попал боец ВСУ – террористы опубликовали его фото

Роман Фурсенко Информационный ресурс «ЛИЦ», подконтрольный боевикам «ЛНР», опубликовал фотографии попавшего в плен в результате боя под Крымским военнослужащего ВСУ Романа Фурсова.

Как известно, 23 ноября под Крымским произошел бой с незаконными вооруженными формированиями и сообщалось о четырех погибших бойцах ВСУ в этом столкновении. Позже стало известно, что еще двоим бойцам удалось вернуться. Речь шла о военнослужащих 16-го отдельного мотопехотного батальона, который входит в состав 58-й ОМБр. В итоге стало известно, что в плен к боевикам попал военнослужащий батальона Роман Фурсенко.

Информацию о Романе Фурсенко опубликовал подконтрольный боевикам информационный ресурс «ЛИЦ», разместив фотографии военнослужащего ВСУ. При этом было сообщено, что в результате боя он получил ранение. Террористы уверяют, что предоставили ему медицинскую помощь и доставили в больницу.





Что же касается тел троих погибших, они были переданы боевиками Украине в присутствии представителей ОБСЕ и Союза ветеранов Афганистана Луганщины.

Напомним, накануне в террористической «ДНР» заявили о задержании двух сотрудников ГУР Украины, которые подозреваются в подрыве автомобиля «зампредседателя Совета министров ДНР» Александра Тимофеева.