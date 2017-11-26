Под обстрелами боевиков на Добнассе погибли двое бойцов ВСУ, еще четверо ранены

За минувшие сутки, в результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы», – говорится в сообщении.

На луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов боевики вели огонь по защитникам Новолуганского, а также из гранатометов обстреливали украинские позиции в районе Новоалександровки. Из стрелкового оружия противник открывал огонь в районе Станицы Луганской и Крымского.

«На Донецком направлении российские наемники вели огонь из минометов различных калибров неподалеку Павлополя, Невельского и шахты Бутовка. Применяя пехотное вооружение бандформирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки. Еще в светлое время суток в течение нескольких часов вблизи Верхнеторецкого воинов обстреливали вражеские снайперские пары, враг также применял запрещенные Минском виды вооружения», – добавили в пресс-центре штаба.

Всего за прошедшие сутки боевики 15 раз нарушали перемирие, украинские военные 7 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, 23 ноября под Крымским произошел бой с незаконными вооруженными формированиями и сообщалось о четырех погибших бойцах ВСУ в этом столкновении. Позже стало известно, что еще двоим бойцам удалось вернуться, а один попал в плен к боевикам.