Боевики 12 раз обстреляли бойцов ВСУ – сутки прошли без потерь

За минувшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Большая часть вооруженных провокаций незаконных вооруженных формирований пришлась на темное время суток.

На Луганском направлении противник вел огонь по позициям военнослужащих в основном из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского и дважды Крымского. В полдень российские наемники выпустили несколько мин 82-го калибра в районе Трехизбенки.

На Донецком направлении из 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по опорным пунктам у Верхнеторецкого и Водяного. Из пехотного вооружения боевики обстреляли позиции в пригородах Авдеевки и Марьинки, а на Приазовье противник вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия у Гнутового.

В районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксировано пролет враждебных БПЛА.

Напомним, что в результате боя под Крымским в плен к боевикам «ЛНР» попал боец ВСУ.