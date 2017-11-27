СБУ задержала разведчика «ДНР» в зоне проведения АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией задержали возле Покровска Донецкой области разведчика «республиканской гвардии» террористической организации ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Макеевки в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где прошел подготовку под руководством российских инструкторов. В 2015 году террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО под Дебальцево.

Наряду с разведовательно-подрывной деятельностью против Украины злоумышленник в составе бандформирования контролировал незаконную добычу угля, обмен валют, а также занимался присвоением гуманитарной помощи, недвижимости и автомобилей мирного населения.

Сообщается, что правоохранители задержали террориста во время его попытки проникнуть на подконтрольную украинской власти территорию с целью создания агентурной сети в пользу псевдореспублики.

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК («Создание террористической группы или террористической организации»), наказание по статье - лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Террористу объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Луганщине СБУ задержала россиянина, ехавшего воевать за боевиков, но вскоре отпустила его обратно в РФ.