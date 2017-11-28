Боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ – пострадал один военнослужащий

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За прошедшие сутки, 27 ноября, пророссийские боевики 22 раза нарушили режим тишины на всей линии соприкосновения, неоднократно применяя минометы различных калибров. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение, его в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении из минометов боевики обстреляли позиции ВСУ у Лозового, Трехизбенки и Крымского, выпустив около двух десятков мин. На подступах к ряду населенных пунктов противник применял пехотное вооружение. Из гранатометов различных типов террористы обстреливали позиции военных в районе Луганского, Лобачево, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении основная огневая активность боевиков была сосредоточена на Приазовье. Здесь незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а у Павлополя вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов террористы зафиксированы возле опорных  пунктов неподалеку Марьинки и Красногоровки. Позиции военнослужащих в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке обстреливали из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность боевиков из оружия, которое не запрещено Минскими договоренностями.

Напомним, что 26 ноября боевики 12 раз обстреливали бойцов сил АТО.

Тарас Леонтян

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