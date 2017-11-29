На Донбассе под обстрелами боевиков один боец ВСУ погиб, двое получили боевые травмы

За минувшие сутки, 28 ноября, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В ответ украинские военнослужащие 11 раз открывали огонь.

На Луганском направлении боевики продолжили провоцировать украинских военнослужащих на Светлодарской дуге. В вечернее время в основном из пехотного вооружения противник обстреливал защитников Зайцевого, Новолуганского и Майского.

Утром в этом районе боевики вели огонь на подступах к оборонительным укреплениям ВСУ из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово. Этими провокациями незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово.

«Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в этих населенных пунктах. Штаб АТО сообщает, что в Майском силами Гражданско-военного сотрудничества организован временный гуманитарный центр для улучшения доставки питьевой воды, восстановления электропитания и ряда других жизненно необходимых вопросов для местного гражданского населения», - сказано в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении из минометов различных калибров пророссийские боевики вели огонь на подступах к Трехизбенки, а из гранатометов и стрелкового оружия - по оборонным укреплениям у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.

На Донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов снайпер вел обстрелы позиций сил АТО. Из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березового. На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутового и Водяного, а из вооружения БМП - вблизи Широкиного.

Напомним, что боевики начали обстрел села Майское и поселка Гладосово, которые недавно были возвращены под контроль Украины