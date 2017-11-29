«ДНР» и «ЛНР» готовы передать Украине 74 пленных

Представители так называемых «ЛНР» и «ДНР» готовы передать украинской стороне 74 удерживаемых человека в рамках обмена пленными.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на заявление Ольги Кобцевой, руководящей на оккупированной части Луганской области рабочей группой по обмену военнопленных.

Так, по словам Кобцевой, в рамках предусмотренного Минскими соглашениями обмена пленными намеревается передача украинской стороне 74 удерживаемых лиц.

- Со своей стороны, мы в очередной раз подтверждаем готовность передать украинкой стороне 74 человека: со стороны Луганска 16 человек, со стороны «Донецкой республики» - 58, – заявила Кобцева.

Ранее сообщалось, что 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями «ЛНР» и «ДНР» инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле «306 на 74».

Напоминаем, что в списках СБУ 157 украинских заложников, однако боевики подтвердили лишь 88 граждан.