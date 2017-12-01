За минувшие сутки в зоне АТО боевики 25 раз нарушали режим тишины – потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 30 ноября, российско-террористические войска продолжали осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении, неподалеку Троицкого и Луганского боевики вели огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия. Также с наступлением сумерек по несколько мин из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения, выпустили российские наемники у Новоалександровки, Крымского и Новолуганского. Из стрелкового оружия они провоцировали украинских военных в районе Зайцево и Сизого, а из вооружения БМП обстреливали оборонительные укрепления вблизи Лозового и Луганского.

На Донецком направлении на Приазовье, неподалеку Павлополя, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия. Начиная с 18:00 захватчики интенсивно обстреливали из гранатометов и легкого пехотного вооружения опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки, Каменки, Песков и Марьинки, а защитников Богдановки беспокоили из стрелкового оружия.

Всего, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения.

Ранее сообщалось, что вернувшихся из зоны АТО бойцов «Святого Николая» обыскивали оперативники ВБ и кинологи с собаками.