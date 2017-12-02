За сутки в АТО боевики 26 раз нарушили «режим тишины» – один украинский военнослужащий был ранен

За последние сутки Луганское направление продолжало оставаться эпицентром вооруженного противостояния.

Об этом говорится в утренней сводке штаба антитеррористической операции.

Российско-оккупационные войска применяли весь арсенал пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, что на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по нашим защитникам мины различных калибров.

С минометов калибра 120 мм и 82 мм обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому. С гранатометов и стрелкового оружия боевики нарушали перемирие у Зайцевого и Крымского.

На Донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреливали пригород Марьинки. Вблизи Авдеевки, Каменки, Березового, Невельского и Водяного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.