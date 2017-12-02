В больнице скончался военнослужащий, тяжело раненный во время обстрела на Луганщине

Александр Мотузяник В больнице умер украинский военнослужащий, раненный накануне в пятницу в результате вражеского обстрела позиций Вооруженных сил Украины у Троицкого Луганской области.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник на брифинге в Киеве в субботу, 2 декабря,

- Вчера (1 декабря – прим.) в результате вражеского обстрела у Троицкого один защитник Украины получил тяжелое ранение. Его оперативно эвакуировали, но, к сожалению, от полученных травм военнослужащий скончался в больнице в Попасной, - сообщил он.

Кроме того, по его словам, в районе Верхнеторецкого Донецкой области в результате подрыва на вражеской растяжке был ранен еще один украинский военнослужащий.

- Его доставили в военно-мобильный госпиталь, где ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил представитель Минобороны.

Как сообщалось, утром в субботу, 2 декабря, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что боевики на Донбассе в пятницу, 1 декабря, 26 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.